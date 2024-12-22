تربية كربلاء لـ "بغداد اليوم": المحافظة بحاجة إلى 300 مدرسة لإنهاء الدوام الثلاثي والثنائي

2024-12-22 18:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعلن مدير عام تربية كربلاء وميض خليل إبراهيم، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، أن المحافظ نصيف جاسم الخطابي اطلق على عام 2025 "عام التربية"، مبينا أن الأخير خصص مشاريع كثيرة ستشهد النور لغرض فك الاختناقات بالدوام من ناحية التخلص من المدارس الكرفانية والدوام الثلاثي.

وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المحافظة بحاجة الى 380 مدرسة لإنهاء الدوام الثلاثي والثنائي بالمحافظة، ويجري حاليا بناء ما يقارب 80 مدرسة اكتمل الكثير منها وبالتالي هناك حاجة الى 300 مدرسة بالمستقبل".

وبين أن "هناك ما يقارب 140 قطعة ارض جاهزة للبناء، وبالتالي فان حكومة المحافظة ومديرية التربية ستعملان على انهاء ملف الدوام المزدوج سيما مع تخصيص المحافظ لأغلب مشاريع المحافظة لخدمة القطاع التربوي العام المقبل".



