توجيه مهم من الشمري بشأن تنقلات كوادر وزارة الداخلية

2024-12-22 18:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، بايقاف كافة التنقلات في تشكيلات الوزارة. وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الوزير، وحصلت عليها “عراق اوبزيرفر”، فإن “الشمري قرر ايقاف كافة التنقلات في تشكيلات الوزارة لغرض استقرار الملاكات واجراء الحذف والاستحداث وبغية انجاز اجراءات تحديد صنوف جميع العاملين في قوى الامن الداخلي، والى أشعار آخر”. ادناه …

