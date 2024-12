السوداني يؤكد أهمية اعتماد الكفاءة في التصدي للقيادة

2024-12-22 18:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الموصل/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، أهمية اعتماد الكفاءة في التصدي للقيادة. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “السوداني ترأس اجتماعاً للقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى، وأكد ضرورة المحافظة على المنجز الأمني الذي تحقق بفضل التضحيات العظيمة للعراقيين، وعدم التهاون مع أيّ حدث مهما …

