دوري النخبة لكرة اليد.. فوز الشرطة على المسيب والحشد الشعبي على الكوفة

2024-12-22 19:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، مباراتان في انطلاق منافسات الدور التاسع لدوري النخبة العراقي لكرة اليد 2024-2025.

وحقق فريق الشرطة فوزاً كبيراً على مضيفه فريق المسيب بنتيجة 35 - 21، في المباراة التي جرت في قاعة المعهد الفني المغلقة بنادي المسيب.

فيما حقق فريق الحشد الشعبي فوزاً مستحقاً على مضيفه فريق الكوفة بنتيجة 37 - 22، على أرضية قاعة نادي الكوفة للألعاب الرياضية المغلقة مساء اليوم.

وتقام يوم غد الاثنين مباراة واحدة ضمن الجولة التاسعة تجمع فريق ديالى وضيفه فريق الكرخ، وتقام المباراة في قاعة نادي ديالى المغلقة.