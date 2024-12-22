وزير الخارجية ووزير الدفاع الهولندي يؤكدان ضرورة عدم إفساح المجال للإرهاب لاستغلال الأحداث في سوريا

2024-12-22 19:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ووزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس، اليوم الأحد، على ضرورة عدم إفساح المجال للإرهاب لاستغلال الأحداث الجارية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس والوفد المرافق له في مبنى الوزارة ببغداد".

وأضافت، أن "النقاش تمحور حول تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا، خاصة في مجالات التعاون العسكري والاستخباري ضمن جهود مكافحة الإرهاب، كما تناول الجانبان آخر التطورات الأمنية في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة عدم إفساح المجال للإرهاب لاستغلال الأحداث الجارية في سوريا".

وتابعت أنه "خلال اللقاء استعرض فؤاد حسين الرؤية العراقية بشأن الوضع الراهن والتطورات في سوريا من الجوانب السياسية والأمنية، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين وتبادل الزيارات بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك".

وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على "أهمية الدور الفاعل للمجتمع الدولي في دعم سوريا وشعبها، بعد المعاناة الكبيرة خلال السنوات الماضية".