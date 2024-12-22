سوريا.. داعش يستولي على 11 ثكنة عسكرية ويفرج عن 17 قياديا عقب سقوط الاسد

2024-12-22 19:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دمشق

كشف مصدر سوري، اليوم الاحد (22 كانون الأول 2024)، عن قيام عصابات داعش بالاستيلاء على 11 ثكنة عسكرية تابع للجيش السوري، فيما استعادت 17 قياديا بعد الافراج عنهم خلال سقوط نظام بشار الأسد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "من الملفات التي لم تسلط الأضواء عليها هي تحركات داعش في مناطق متعددة من البادية السورية سواء في حمص او دير الزور عقب سقوط نظام الأسد وسيطرته على 11 ثكنة عسكرية للجيش عقب تركها من قبل الجنود وهي مليئة بالأعتدة والأسلحة بعضها ثقيلة وأخرى متوسطة".

وأضاف ان "داعش قام بأكبر عمليات نهب للأسلحة والاعتدة من الثكنات التي سيطر عليها وهي مقرات سرايا وافواج عسكرية متقدمة وتم نقلها الى مخابئ سرية ناهيك عن مركبات وحزين من الوقود".

وأشار الى ان "الحلقة الأهم في ملف داعش هو ان اقتحام السجون من قبل الوية الجولاني أفرجت عن 17 من اهم قيادات داعش في سورية والذين كانوا محتجزين في سجون ذات تحصين من اعلى المستويات بينهم أبو براء المفتي الشرعي وغيرهم"، مبينا ان "هؤلاء شكلوا حلقة سوداء في هيكلية التنظيم ولا يعرف حاليا مصيرهم لكن كل التوقعات بانهم ربما التحقوا بالتنظيم في مناطق نشاطه".

وكانت القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي، أعلنت الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن مقتل "زعيم داعش" بضربة جوية دقيقة استهدفته في محافظة دير الزور بسوريا.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان تابعته "بغداد اليوم": "نفذنا أمس غارة استهدفت زعيم داعش (أبو يوسف) المعروف باسم (محمود) في دير الزور".

وأشارت إلى أن "الغارة بدير الزور جزء من التزامنا بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنفيذ هجمات ضدنا".

وكانت الولايات المتحدة الامريكية، قد تعهدت مؤخراً بمواصلة استهداف داعش الارهابي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.