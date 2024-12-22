بعد تقارير لشفق نيوز.. "جسر الأحرار" في بغداد يكتسي حلة جديدة (مشاهد من الجو)

2024-12-22 19:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بعد سلسلة تقارير نشرتها وكالة شفق نيوز، تسلط الضوء على الإهمال الذي طالجسر الأحرار، أحد أقدم جسور العاصمة بغداد، بدأت الجهات المختصة أعمال التأهيلوالصيانة.

وأعلنتدائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والبلديات والإسكان العراقية إنجازتلك الأعمال وإعادة افتتاح الجسر أمام حركة سير المركبات من جديد.

تجدرالإشارة إلى أن جسور بغداد، التي يبلغ عددها 13 جسراً، تعاني بشكل عام من إهمالمشابه لما تعانيه طرق العاصمة. ويشمل ذلك حتى الجسور ذات الطابع التراثي، مثل جسرالأحرار، الذي يمثل جزءاً من تاريخ المدينة وهويتها.

وسلطتوكالة شفق نيوز الضوء في تقارير عدة على ضرورة إعادة تأهيل جسر الأحرار الذي يعدأحد أهم الجسور التي تربط بين الكرخ والرصافة، وبعد نقل مناشدات السائقين، بدأتدائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار بإعادة تأهيل وترميم الجسر.

وشملتأعمال مشروع تأهيل وصيانة جسر الأحرار، "قشط وإعادة إكساء الجسر والتخطيطوتبديل مفاصل التمدد التالفة بمفاصل جديدة، ورفع المماشي القديمة وعمل مماشيباستخدام الخرسانة المطبوعة بمواصفات حديثة والتكسية الحجرية وصيانة المقترباتوصبغ الأرصفة".

كماشملت الأعمال بحسب دائرة الطرق والجسور، "صيانة الأجزاء الكونكريتية المتضررةللجسر متمثلة بالدعامات مع أعمال صيانة الهيكل الحديدي من مساند الارتكاز الحديديةوجسم الجسر الحديدي والسياج الجانبي والطلاء وصيانة أعمدة الإنارة، مع الحفاظ علىالطراز المعماري الخاص بالجسر".

ووثقتلقطات من الجو لوكالة شفق نيوز جسر الأحرار وهو يكتسي حلة جديدة بعد إنجاز أعمالالصيانة وإعادة التأهيل له وفتحه أمام حركة المركبات، حيث أظهرت مشاهد ملتقطة منالجو الجسر وهو يضيء بإنارته الجديدة وصيانة التشققات التي كانت في السياج وغيرهامن الأعمال.

يذكرأن جسر الأحرار، أقامه الجيش البريطاني في عام 1918 من الحديد على القوارب، وسميحينها بجسر الجنرال مود.

وفيعام 1941 تم إنشاء جسر متكامل على أعتاب جسر الجنرال مود، وسمي بجسر فيصل الأول،ونقل جسر مود العائم إلى الكرادة، لكن وبعد تحول العراق إلى الحكم الجمهوري في عام1958، تم تغير اسم الجسر ليصبح بمسماه الحالي جسر الأحرار.