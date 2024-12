2024-12-22 19:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي أن الحكومة المحلية عازمة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة المنفذة للمشاريع في المحافظة، موضحاً أنه تم توجيه إنذارات لـ12 شركة، وفي حال عدم التزامها ببنود العقود سيتم سحب العمل منها وإدراجها في اللائحة السوداء. وفي حوار بثته إذاعة وتلفزيون الناصرية،...

The post محافظ ذي قار: إنذار 12 شركة متلكئة ضمن إجراءات قانونية حازمة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.