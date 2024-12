للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري

2024-12-22 19:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشف أحد الأطباء عن فاكهة تساعد على التخلص من واحدة من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي إزعاجا، وهي الإمساك. وقال الدكتور كاران راجان، أخصائي الجراحة الهضمية إن حبة كيوي واحدة يمكن أن تخفف الإمساك على الفور تقريبا. ولجأ الدكتور راجان إلى تيك توك لإخبار متابعيه البالغ عددهم 5.3 مليون شخص بأطعمة ثبت...

