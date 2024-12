2024-12-22 19:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر انطلقت مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم، مع شقيقه اليمني، اليوم الأحد، على ملعب جابر المبارك، في أولى مبارياته في منافسات كأس خليجي 26 المقامة في دولة الكويت. يأمل المنتخب العراقي في الحفاظ على لقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بعدما توج بالنسخة السابقة التي أقيمت في بلاده في عام …

