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› فيديو | إسرائيل تنهي تعبيد محور نتساريم
فيديو | إسرائيل تنهي تعبيد محور نتساريم
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2024-12-22 20:20:02 - المصدر: قناة العربية
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