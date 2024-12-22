ريال مدريد يتخطى إشبيلية ويقفز لوصافة الليجا

2024-12-22 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حقق ريال مدريد الانتصار على إشبيلية بنتيجة (4-2) مساء اليوم الأحد، (22 كانون الأول 2024)، ضمن منافسات الجولة 18 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من: مبابي، فيدي فالفيردي، رودريجو، وإبراهيم دياز في الدقائق (10، 20، 34، و53)، بينما سجل لإشبيلية إيزاك روميرو ولوكيباكيو في الدقائق (35 و85).

وبهذا الانتصار يقفز ريال مدريد لوصافة الليجا برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 22 نقطة في المركز ال12.



