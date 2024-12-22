2024-12-22 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصف مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، اليوم الأحد، (22 كانون الأول 2024)، المباراة أمام اليمن بـ"الصعبة".

وقال كاساس في تصريح صحفي عقب اللقاء: "مباراة صعبة أمام خصم يدافع بـ11 لاعباً".

وأضاف "سنقوم بتحليل الأخطاء والفوز اليوم لم يكن سهلاً".

وأشار كاساس "استطعنا تغيير نظام اللعب في الشوط الثاني وسجلنا هدفاً".

وفاز منتخب العراق بنتيجة (1-0) على نظيره اليمني خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الخليج.

وحصد بذلك منتخب العراق أول ثلاثة نقاط ليتصدر المجموعة في انتظار نتيجة مباراة المنتخب السعودي ونظيره البحريني في وقت لاحق من اليوم.