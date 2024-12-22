خفض 10% من رواتب مديري فولكسفاغن ضمن خطة لتقليص المكافآت

2024-12-22 20:45:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ، الأحد، أن تقليص مكافآت المديرين في شركة فولكسفاغن للسيارات Volkswagen سيؤدي إلى خفض الأجور 10 خلال العامين المقبلين، بعد أن أبرمت الشركة صفقة مع النقابات تتعلق بتسريح عمال وتقليص الإنتاج. وقالت الصحيفة إن التخفيض سيطبق على مكافآت آيار، مما يؤدي إلى خفض الأجور 10 في عامي 2025 و2026 لعدد أربعة آلاف مدير. وأضافت أنه في السنوات الثلاث التالية، ستنخفض أجورهم ثمانية وستة وخمسة بالمئة على الترتيب. ورفض متحدث باسم فولكسفاغن التعليق على التقرير. ولم يتسن الوصول إلى ممثلي نقابة آي.جي ميتال ومجلس أعمال الموظفين بالشركة بعد للتعليق. وأعلنت فولكسفاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، يوم الجمعة عن تغييرات شاملة لعملياتها في ألمانيا، ومنها التخطيط لتسريح أكثر من 35 ألف موظف وتخفيضات حادة في الطاقة الإنتاجية ضمن الصفقة التي جرى التوصل إليها مع النقابات بعد أيام من محادثات شاقة. ويهدف الاتفاق إلى تجنب الإضرابات الجماعية في الشركة، التي سلطت مشاكلها الضوء على تباطؤ أوسع نطاقاً في الصناعة الألمانية.