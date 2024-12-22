2024-12-22 20:45:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأحد، ستيفن ميران رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين. وعمل ميران مستشاراً للسياسات الاقتصادية في وزارة الخزانة الأميركية في الإدارة السابقة لترامب. ويقدم مجلس مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين المشورة للرئيس بشأن السياسات الاقتصادية العامة للبلاد. ميران، حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد، وكان يعمل في وزارة الخزانة خلال فترة ولاية ترامب الأولى وهو زميل في معهد مانهاتن. وبعد إعلان ترامب، عقب ميران على القرار عبر منصة إكس قائلاً يشرفني للغاية أن الرئيس ترامب اختارني لرئاسة مجلس مستشاريه الاقتصاديين. وتابع إنني أتطلع إلى العمل للمساعدة في تنفيذ أجندة سياسة الرئيس لخلق اقتصاد مزدهر وغير تضخمي يجلب الرخاء لجميع الأميركيين!.