السيد الحكيم: أحداث الضفة الغربية تثير المخاوف من انزلاقها الى اقتتال داخلي

2024-12-22 22:00:09 - المصدر: الفرات نيوز

نتابع بقلق بالغ تسارع الأحداث في الضفة الغربية، ما يثير الهواجس والمخاوف من مغبة انزلاق الأمور إلى اقتتال داخلي، من هنا نحث إخوة الدم والجهاد والمصير في فلسطيننا الحبيبة على نبذ نعرات الفرقة والتناحر، وصون الدم الفلسطيني، وتوحيد المواقف، وعدم فسح المجال أمام المحتل لاستغلال أوضاع الفتنة بما يخدم مصالحه ويضر بالقضية الفلسطينية العادلة.

حمى الله شعبنا الفلسطيني ووحد كلمة جميع مكوناته وقواه في سبيل استعادة أرض الآباء والأجداد.

