ترامب: انتظر عقد لقاء مع بوتين لحل أزمة أوكرانيا وسأوقف الفوضى في الشرق الأوسط

2024-12-22 22:00:09 - المصدر: الفرات نيوز

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب:

أحداث 7 أكتوبر وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو أني كنت رئيسا للولايات المتحدة

سأوقف الفوضى في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا وسأمنع اندلاع الحرب العالمية الثالثة

سأقوم بتغييرات كبيرة في واشنطن والأغلبية الجمهورية في الكونغرس تدعم ترشيحاتي للمسؤولين

سنتوقف عن الدخول في الحروب الخارجية التي دخلتها الولايات المتحدة بشكل سخيف

سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة

نطالب بإعادة قناة بنما للولايات المتحدة بشكل كامل وبدون أي أسئلة

من غير المقبول فرض رسوم عالية على البحرية الأمريكية والسفن الأمريكية عند مرورها في قناة بنما

سأوجه الجيش لإنشاء منظومة القبة الحديدية لحماية سماء الولايات المتحدة