2024-12-22 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، اليوم الأحد، وجود خطة لإنشاء خط جديد يربط بغداد بقضاء بيجي ضمن مشروع طريق التنمية، فيما أشارت إلى العمل على تأهيل الخط الحالي الذي يربط بغداد بالبصرة. وقال مدير عام الشركة جبار عليوي الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة وضعت خطة لاستكمال تأهيل خط السكك الحالي الذي يربط بغداد بالبصرة، ليتوافق مع افتتاح ميناء الفاو منتصف عام 2025 ودعما لمشروع طريق التنمية". وأضاف، "لدينا خطة لإنشاء خطة بغداد - بيجي بمسافة 214 كم بتمويل من البنك الدولي وهو حاليا طور فتح العطاءات وإحالة المشروع الى إحدى الشركات الأجنبية الرصينة". وتابع "كذلك نحن مستمرون بإكمال التصاميم للمرحلة الثانية من مشروع طريق التنمية المتمثلة بالخط الصحراوي وكذلك، سنعتمد على الخط الحالي مع صيانته وتعديله وتأهيل القطارات وتجهيزها بعربات نقل البضائع".