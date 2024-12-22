محافظ بغداد يوجه رؤساء الوحدات الإدارية بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات

2024-12-22 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد، رؤساء الوحدات الإدارية ومديري دوائر المحافظة، بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات.وذكرت محافظة بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ترأس اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء الوحدات الإدارية ومديري أقسام ودوائر المحافظة، ووجه المحافظ خلال الاجتماع بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الكرام والنهوض بعمل أقسام ومديريات المحافظة".وقال العلوي - بحسب البيان- إن "المحافظة تضطلع بمسؤوليات وواجبات عدة، لاسيما في تنفيذ المشاريع المهمة والحيوية وتقديم الدعم والإسناد للوزارات ومؤسسات الدولة، ولمختلف القطاعات (التربوية، والصحية، والبنى التحتية، والخدمات، وإنشاء المباني، وغيرها)".وشدد على "ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بواقع وجودة العمل المقدم ، خدمةً لأهالي بغداد الحبيبة".