بشرى “سارة” للعراقيين.. شرط “سهل” للحصول على جواز السفر الالكتروني

2024-12-22 22:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حددت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، شروط الحصول على جواز السفر الالكتروني، فيما اكدت إمكانية منح الجواز للمواطن من اي قسم. وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، واطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، فإنها “قررت منح جواز السفر للمواطن من أي قسم دون التقيد بمحل السكن”. وأضافت، أن “توفر البطاقة الوطنية هو الشرط الوحيد لإصدار جواز …

