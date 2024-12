2024-12-22 22:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

‎بغداد/ عراق أوبزيرفر نفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، وبشكل قاطع وجود متحور جديد لفيروس كورونا. ونقلت الوكالة الرسمية عن مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير الحلفي قوله في تصريحات تابعتها عراق أوبزيرفر إن “‏هناك بعض التصريحات التي وردت عبر قنوات التلفزيون من بعض الشخصيات خارج العراق، بشأن وجود متحور جديد لفيروس كورونا …

