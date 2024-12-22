البحرين تهزم السعودية بثلاثية في خليجي 26

2024-12-22 23:00:28 - المصدر: واع

متابعة - واعسقط المنتخب السعودي لكرة القدم، أمام نظيره البحريني بنتيجة (3-2)، في مباراة افتتاح مشوارهما ببطولة خليجي 26، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى من البطولة.سجل أهداف المنتخب البحريني كلا من مهدي عبدالجبار في الدقيقة 19، ومهدي حميدان في الدقيقة 38، ومحمد مرهون بالدقيقة 76.بينما سجل للمنتخب السعودي اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة 73، وصالح الشهري في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.بهذه النتيجة تصدر المنتخب البحريني ترتيب المجموعة الثانية، بفارق النقاط عن الوصيف المنتخب العراقي، وجاءت السعودية واليمن في المركز الثالث والرابع على التوالي دون أي نقاط.