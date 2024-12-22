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ليفربول يكتسح توتنهام بسداسية في الدوري الإنكليزي

ليفربول يكتسح توتنهام بسداسية في الدوري الإنكليزي
ليفربول يكتسح توتنهام بسداسية في الدوري الإنكليزي
2024-12-22 23:00:28 - المصدر: واع
متابعة– واع 
واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد فريقه للفوز على توتنهام 6-3 اليوم الأحد، ليوسع الفارق في صدارة جدول الترتيب مع تشيلسي.
وسجل أهداف ليفربول كلا من لويس دياز (23  و 85) ومحمد صلاح (54 و 61) وصنع الهدف الثالث والسادس و ماكاليستر (36) و سوبوسلاي (46).
بينما سجل أهداف توتنهام جيمس ماديسون (41) وديان كولوسيفسكي (71) و دومينيك سولانكي (83).
وبهذا الفوز عزز ليفربول صدارته للدور الانكليزي برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف تشيلسي وللريدز مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 23 في المركز 11.

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