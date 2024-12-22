ليفربول يكتسح توتنهام بسداسية في الدوري الإنكليزي
2024-12-22 23:00:28 - المصدر: واع
متابعة– واع
واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد فريقه للفوز على توتنهام 6-3 اليوم الأحد، ليوسع الفارق في صدارة جدول الترتيب مع تشيلسي.
وسجل أهداف ليفربول كلا من لويس دياز (23 و 85) ومحمد صلاح (54 و 61) وصنع الهدف الثالث والسادس و ماكاليستر (36) و سوبوسلاي (46).
بينما سجل أهداف توتنهام جيمس ماديسون (41) وديان كولوسيفسكي (71) و دومينيك سولانكي (83).
وبهذا الفوز عزز ليفربول صدارته للدور الانكليزي برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف تشيلسي وللريدز مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 23 في المركز 11.
واصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد فريقه للفوز على توتنهام 6-3 اليوم الأحد، ليوسع الفارق في صدارة جدول الترتيب مع تشيلسي.
وسجل أهداف ليفربول كلا من لويس دياز (23 و 85) ومحمد صلاح (54 و 61) وصنع الهدف الثالث والسادس و ماكاليستر (36) و سوبوسلاي (46).
بينما سجل أهداف توتنهام جيمس ماديسون (41) وديان كولوسيفسكي (71) و دومينيك سولانكي (83).
وبهذا الفوز عزز ليفربول صدارته للدور الانكليزي برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف تشيلسي وللريدز مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 23 في المركز 11.