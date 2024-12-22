ليفربول يكتسح توتنهام بسداسية في الدوري الإنكليزي

2024-12-22 23:00:28 - المصدر: واع

متابعة– واعواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد فريقه للفوز على توتنهام 6-3 اليوم الأحد، ليوسع الفارق في صدارة جدول الترتيب مع تشيلسي.وسجل أهداف ليفربول كلا من لويس دياز (23 و 85) ومحمد صلاح (54 و 61) وصنع الهدف الثالث والسادس و ماكاليستر (36) و سوبوسلاي (46).بينما سجل أهداف توتنهام جيمس ماديسون (41) وديان كولوسيفسكي (71) و دومينيك سولانكي (83).وبهذا الفوز عزز ليفربول صدارته للدور الانكليزي برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف تشيلسي وللريدز مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 23 في المركز 11.