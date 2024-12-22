المنتخب البحريني يحقق الفوز على نظيره السعودي في خليجي 26

2024-12-22 23:02:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدر المنتخب البحريني المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الاولى لبطولة خليجي 26 بعد تحقيقه الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 3-2.

وجرت المباراة في ملعب جابر الاحمد ضمن الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الثانية لبطولة خليجي الكويت 26.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب البحرين بهدفين دون مقابل للمنتخب السعودي جاء هدف البحرين الاول عن طريق مهدي عبد الجبار في الدقيقة 19 وأضاف مهدي الحميدان هدف البحرين الثاني عند الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخب السعودية من تسجيل هدف التقليص في الدقيقة 73 عن طريق مصعب الجوير، وفي الدقيقة 76 سجل محمد مرهون ثالث أهداف البحرين، ومن ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء ضد المنتخب السعودي، جاء الهدف الثاني لمنتخب السعودية في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب صالح الشهري.

وبهذه النتيجة تصدر البحرين المجموعة الثانية بعد انتهاء الدور الأول برصيد 3 نقاط يليه المنتخب العراقي بنفس الرصيد لكن يتخلف عن البحرين بفارق الأهداف.