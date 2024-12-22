موجة تغييرات أمنية تعصف بدوائر كركوك.. مجلس المحافظة وضع "الشروط" على المحافظ

2024-12-22 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد الأمين العام للمجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، أن رئيس مجلس كركوك عازم على التغيير في المنظومة الأمنية بالمحافظة.

وقال الطائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ يصر على ضرورة إجراء تغيير في المنظومة الأمنية بمحافظة كركوك".

وأضاف، أن "هناك شروطا من رئيس مجلس المحافظة والأعضاء العرب للاستمرار بالحكومة المحلية، ابرزها، أن يكون هناك تغيير في المنظومة الأمنية ليس فقط في مبنى المحافظة، وإنما في جميع الدوائر الأمنية داخل كركوك، وهذا شرط الأعضاء العرب على المحافظ ريبوار طه".

وشهدت كركوك اشتباكات مسلحة دارت داخل مبنى المحافظة، وسط حالة من التوتر الأمني، وفق ما أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024).

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "اشتباكات مسلحة داخل مبنى محافظة كركوك بين حماية المحافظ ريبوار طه وحماية رئيس المجلس محمد الحافظ"، مبيناً أن "قائد شرطة كركوك وصل إلى المكان رفقة قوة أمنية كبيرة، حيث تم إخلاء مبنى المحافظة وإخراج جميع الموظفين".

وأضاف أن "الشجار انتهى بعد وصول قائد الشرطة"، موضحا انه "تم فتح تحقيق بالحادث ولا توجد إصابات بين المشتبكين".