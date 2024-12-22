موجة قطبية شديدة البرودة في العراق ليلة رأس السنة

2024-12-22 23:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، (22 كانون الأول 2024)، بدخول موجه قطبية شديدة البرودة إلى البلاد نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل 2025.

وقالت الأنواء الجوية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي يتابع تحديثات خرائط الطقس التي تشير الى حالة جوية متوقعة نهاية الأسبوع الحالي".

ولفت البيان الى، ان الحالة الجوية تعقبها موجة قطبية شديدة البرودة نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل" .



