العراق يتعاقد مع كوريا لتجهيزه بطائرتين لمكافحة الحرائق

2024-12-22 23:25:08 - المصدر: الفرات نيوز

بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وقع مدير العقود في وزارة الداخلية عقداً مع الشركة الكورية الجنوبية للصناعات الجوية لصالح مديرية طيران الداخلية لتجهيز طائرتين تخصصيتين لمكافحة الحرائق. ويتضمن العقد تدريب طيارين وفنيين ومهندسين عراقيين على هاتين الطائرتين اللتين يمكنهما حمل نحو 3000 لتر من المياه.

ووصف الوزير هذا العقد بالخطوة التاريخية لتفعيل عمل مديرية طيران الداخلية بعد سنوات من تشكيلها، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

كما وقع سيادته مذكرة تفاهم مع وفد كوريا الجنوبية الذي ضم الملحق العسكري ووكيل وزارة الدفاع الكورية وعدداً من الضباط.

وحضر توقيع العقد ومذكرة التفاهم من جانب وزارة الداخلية العراقية مدير الدفاع المدني العام ومدير العقود ومدير طيران الداخلية.

ومن المؤمل أن يتم إنجاز هذا العقد خلال الفترة القريبة المقبلة لتطوير عمل مديرية الدفاع المدني من خلال الاستفادة من هاتين الطائرتين اللتين تحملان مواصفات عالية.