2024-12-22 23:36:04 - المصدر: ايشان

أثار ظهور أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقًا)، مرتديًا ربطة العنق، جدلًا واسعًا.. فمن قائد جهادي يتبنى خطابًا متشددًا، يعصب رأسه، ويسمع أغاني “يا عاصب الرأس وينك”، إلى شخصية سياسية تحاول تقديم نفسها بوجه جديد، حين ارتدى ربطة العنق. بدا هذا التحول أكثر من مجرد تغيير في المظهر، فهو الذي كان يقاتل في صفوف تنظيم […]

ظهرت المقالة من الجولاني إلى الشرع.. رحلة تحوّل عاصب الرأس إلى رمزية “ربطة العنق” أولاً على ايشان.



