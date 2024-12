الأنواء الجوية: موجة قطبية شديدة تهدد أجواء العراق في هذا الموعد

2024-12-22 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاحد، دخول موجه قطبية شديدة البرودة إلى البلاد نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي يتابع تحديثات خرائط الطقس التي تشير الى حالة جوية متوقعة نهاية الأسبوع الحالي ، …

