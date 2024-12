كاظم الفرطوسي المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء: أوقفنا عملياتنا ضد “اسرائيل”

2024-12-22 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي، اليوم الاحد، ايقاف هجمات الفصائل ضد “اسرائيل”. وقال الفرطوسي، في تصريح صحفي تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “مبدأ وحدة الساحات ثابت لدى الفصائل المسلحة، وهذا المبدأ لا يمكن التخلي عنه، لكن الظروف هي التي تحدد وترسم مواقف الفصائل”. وأضاف أن “هذا المبدأ ليس مرتبطاً بتحالف …

