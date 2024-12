في اطار التحول الرقمي.. التجارة تدرج خدمتين لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة

2024-12-22 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أفادت وزارة التجارة بأن مركز البيلتات الوطني ادرج خدمتين لشراء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وحجز مساحات العرض في معرض بغداد الدولي في بوابة اور الالكترونية. وقال المتحدث بإسم الوزارة محمد حنون لـ عراق اوبزيرفر إن “هذا الاجراء يأتي في اطار التحول الرقمي واتمتة العمل في دوائر وزارة التجارة”. واضاف ان “الوزارة تدعو …

