2024-12-22 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر فاز المنتخب البحريني، مساء اليوم الاحد، على نظيره السعودي بثلاثة اهداف مقابل هدفين ضمن بطولة خليجي 26. وتأخر منتخب السعودية ضد البحرين بنتيجة 0.2 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهما المقامة حاليًا، على ملعب جابر الأحمد الدولي في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” التي …

The post كأس الخليج| البحرين تفوز على السعودية 2/3 وتتصدر مجموعة العراق first appeared on Observer Iraq.