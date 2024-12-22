اخبار العراق الان

الرئيسيةعراق اوبزيرفراخبار العراق الرياضية › في مهرجان أهداف.. ليفربول يُذِّل توتنهام بالستة في الدوري الإنكليزي

في مهرجان أهداف.. ليفربول يُذِّل توتنهام بالستة في الدوري الإنكليزي

في مهرجان أهداف.. ليفربول يُذِّل توتنهام بالستة في الدوري الإنكليزي
في مهرجان أهداف.. ليفربول يُذِّل توتنهام بالستة في الدوري الإنكليزي
2024-12-22 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن/ متابعة عراق اوبزيرفر حقق ليفربول، فوزا عريضا خارج أرضه على حساب توتنهام هوتسبير بنتيجة (6-3) اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل أهداف ليفربول، لويس دياز “ثنائية”، ماك أليستر، سوبوسلاي ومحمد صلاح “ثنائية”، في الدقائق 23، 36، (45+1)، 54، 61 و85. بينما أحرز جيمس ماديسون، ديان كولوسيفسكي ودومينيك سولانكي، …

The post في مهرجان أهداف.. ليفربول يُذِّل توتنهام بالستة في الدوري الإنكليزي first appeared on Observer Iraq.

في مهرجان أهداف.. ليفربول يُذِّل توتنهام بالستة في الدوري الإنكليزي

واصل المتابعة على عراق اوبزيرفر