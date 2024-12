2024-12-22 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن/ متابعة عراق اوبزيرفر حقق ليفربول، فوزا عريضا خارج أرضه على حساب توتنهام هوتسبير بنتيجة (6-3) اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل أهداف ليفربول، لويس دياز “ثنائية”، ماك أليستر، سوبوسلاي ومحمد صلاح “ثنائية”، في الدقائق 23، 36، (45+1)، 54، 61 و85. بينما أحرز جيمس ماديسون، ديان كولوسيفسكي ودومينيك سولانكي، …

