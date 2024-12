2024-12-22 23:45:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، عن آخر مستجدات تشكيل حكومة اقليم كردستان. وقال العضو في الحزب مهدي عبد الكريم في حديث لـ(المدى)، إن "هناك حوارات بدأت بين جميع الكتل السياسية والاحزاب التي شاركت بالانتخابات، لا سيما الفائزين". واضاف، ان "تشكيل الحكومة يحتاج الى وقت اكثر، للوصول الى رؤى مشتركة و اتفاقات وتوزيع المناصب الى […]

