متابعة/ المدى توعَّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، بإلحاق مزيد من «الدمار» بأوكرانيا، عقب هجوم بطائرات مُسيَّرة طال برجاً سكنياً في مدينة قازان. واتهمت موسكو كييف بالوقوف خلف هجوم أمس السبت، الذي أصاب مبنى شاهقاً في المدينة الواقعة على نحو ألف كيلومتر من الحدود الروسية الأوكرانية. وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، […]

