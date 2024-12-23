ذي قار.. انفجار رمانة يدوية بمنزل ومقتل طفل برصاصات في الرأس

2024-12-23 00:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الأحد، بتسجيل حادث انفجار وحالة قتل غامضة لطفل بعمر عامين، بحادثتين غامضتين في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رمانة يدوية انفجرت داخل منزل بمنطقة الفتاحية في قضاء الشطرة شمال ذي قار، فيما سيطرت القوات الامنية على رمانة أخرى لم تنفجر".

ولفت المصدر إلى أن "انفجار الرمانة الأولى أدى لحدوث أضرار كبيرة بواجهة المنزل المستهدف".

في حين بين المصدر، أن "طفلا يبلغ من العمر عامين اثنين، يسكن رفقة عائلته في حي المطحنة بقضاء الدواية شمال شرق الناصرية، قتل بظروف غامضة".

وأضاف المصدر أن "الطفل تلقى رصاصات في رأسه من سلاح ناري نوع (بندقية كلاشنكوف) داخل منزل العائلة، كما يدعي ذويه"، مشيراً إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".