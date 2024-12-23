تفاصيل جديدة عن العثور على جثة في مطار بغداد: كان يمارس السباحة

2024-12-23 00:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، مساء الأحد، (22 كانون الأول 2024)، عن سبب وفاة منتسب عُثر على جثته في بحيرة تعود لمطار بغداد الدولي بوقت سابق من يوم الأحد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "جثة المنتسب في مطار بغداد التي تم انتشالها من بحيرة الرد السريع، اتضح وبعد المعاينة عليها عدم وجود أي شدة خارجية على الجثة".

وبين، ان "المنتسب كان يمارس السباحة في البحيرة وهي بحيرة واسعة جداً وفقد التوازن والمعلومات تشير الى أن الحادث عبارة عن غرق وليس شيئاً آخر".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق الاحد، لـ"بغداد اليوم"، بالعثور على جثة داخل بحيرة النصر ضمن مطار بغداد الدولي تعود الى شخص يعمل منتسب في وزارة الداخلية فرقة الرد السريع ببغداد.

واضاف انه "تم انتشال الجثة ونقلها الى الطب العدلي مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".