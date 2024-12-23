العراق يحقق الفوز الأول في "خليجي 26" والبحرين تتخطى السعودية

2024-12-23 01:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

نتائج مثيرة في منافسات كأس الخليج العربي (رويترز)

استهلت البحرين مشوارها في كأس الخليج العربي "خليجي 26" بفوز مثير بنتيجة (3-2) على السعودية بعدما سجلت هدفين في الشوط الأول وتجنبت انتفاضة متأخرة من فريق المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وتقدمت البحرين لصدارة المجموعة الثانية بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن العراق الذي فاز على اليمن.

وكانت البحرين الطرف الأفضل منذ البداية واستغلت تفوقها عندما سجل مهدي عبدالجبار في الدقيقة 19 بضربة رأس رائعة، قبل أن يضيف مهدي الحميدان الهدف الثاني في الدقيقة 38 بعد هجمة مرتدة.

وتحسن أداء السعودية في الشوط الثاني، لكن الحارس إبراهيم لطف الله وقف أمام محاولاتها، كما سدد ياسر الشهراني في القائم.

وتمكن مصعب الجوير من تقليص الفارق في الدقيقة 73، لكن البحرين ردت سريعاً بهدف رائع من محمد مرهون بعدها بثلاث دقائق، ولم يكُن هدف صالح الشهري من ركلة جزاء قبل أربع دقائق من النهاية كافياً من أجل التعادل، على رغم الضغط بشراسة خلال اللحظات الأخيرة.

وفي المجموعة نفسها، سجل أيمن حسين هدف فوز العراق على اليمن، إذ هيمن "أسود الرافدين" على اللقاء بالكامل وكانوا الأخطر على مدى الشوطين، لكن دفاع الفريق أخطأ في التعامل مع هجمات مرتدة عدة لليمن بخاصة في الشوط الأول.

وتألق حارس مرمى اليمن محمد أمان بمجموعة تصديات مذهلة منعت العراق من التسجيل مبكراً.

وقال أمان في تصريحات عقب المباراة "كان ينقصنا بعض التركيز فقط، الهدف جاء من خطأ بسيط، وهذه هي كرة القدم، ما قمت به توفيق من رب العالمين والالتزام بالتدريبات وهذا مجهود الجميع... طموحنا تقديم نتائج إيجابية والدخول في جو المنافسة".

وعن تأخر الفوز، قال المدير الفني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس عقب المباراة "كانت مباراة صعبة لأن المنافس كان يدافع بكل خطوطه، كان مستواه الدفاعي جيداً، وأجنحة الفريق لم تتمكن من إكمال عملية المراوغة لكننا في الشوط الثاني غيرنا طريقة اللعب بزيادة عدد المهاجمين وتمكّنا من التسجيل".

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وتابع المدرب الإسباني "كانت مباراة صعبة لأن اليمن كان يدافع بالفريق أجمع، وكان علينا التأقلم مع طريقة لعب المنافس الذي لم يترك لنا أي مساحات".

وسجل حسين، هداف "خليجي 25"، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 بضربة رأس قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة أمامية متقنة من أمجد عطوان.

وبدأ العراق الضغط مبكراً، ولعب علي جاسم ركلة حرة من الجانب الأيسر بعد ثماني دقائق مرت إلى جوار القائم.

وقال جاسم في تصريحاته عقب المباراة "كانت مباراة صعبة علينا بسبب تكتل اليمن في الدفاع وتمكنا من تسجيل هدف، كانت النقاط الثلاث مهمة، وبطولة الخليج مهمة وجميع المنتخبات تحاول إسعاد جماهيرها، المباراة الأولى كانت صعبة، وسنستعد لمباراة البحرين بصورة جيدة".



