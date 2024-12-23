العراق يخطف لقب البطولة العربية للمصارعة الحرة

2024-12-23 01:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج المنتخب الوطني العراقي للمصارعة الحرة بالمركز الأول في نزالات البطولة العربية التي اختتمت في تونس.

وشاركت في البطولة ايضاً منتخبات: تونس، الجزائر، الأردن، فلسطين، السعودية، واليمن

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز، إن "ابطال المصارعة العراقية قد حصلوا على اربع ميداليات ذهبية فضلا عن خمس ميداليات فضية".

وأكد أن "الفوز بالمركز الأول جاء تعزيزا للنتائج المتقدمة التي حققتها رياضة المصارعة العراقية في البطولات الدولية مما يدل على التطور الكبير التي تشهدها اللعبة في العراق وعودتها بقوة الى منصات التتويج الدولية".