يوفنتوس يعود للانتصارات من بوابة مونزا

2024-12-23 01:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واععاد يوفنتوس لطريق الانتصارات بفوز صعب على حساب مضيفه مونزا، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما في ملعب يو باور ستاديوم، بالجولة 17 من الكالتشيو.تقدم يوفنتوس عبر وستون ماكيني بالدقيقة 14، وعادل صامويل بيرينديلي النتيجة لمونزا بالدقيقة 22.وأحرز نيكو جونزاليس الثاني للبيانكونيري (39)، ليمنح فريقه انتصارا ثمينا، يعود به لمسار الفوز بعد 4 تعادلات متتالية.رفع يوفي رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة بالمركز السادس ليقترب من المربع الذهبي، بينما تواصلت أزمة مونزا الذي يقبع بالمركز الأخير ب10 نقاط.