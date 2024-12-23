مدرب منتخب البحرين: الفوز على السعودية دافع مهم لمواصلة الانتصارات في (خليجي زين 26)

2024-12-23 02:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 22 - 12 (كونا) -- قال الكرواتي دراغان تالاييتش مدرب منتخب البحرين الأول لكرة القدم اليوم الأحد إن الفوز على منتخب السعودية (3 - 2) في مستهل مشوار المنتخبين في كأس الخليج العربي (خليجي زين 26) تعد دافعا مهما لمواصلة الانتصارات في البطولة التي تستضيفها دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.

وأضاف تالاييتش في مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم على ستاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية أن "المنتخب السعودي شكل تهديد لنا في أغلب مجريات اللقاء إلا أن الفوز كان حليفنا".

وأعرب عن السعادة بهذا الفوز و"سنفرح اليوم.. وغدا سنركز على لقاء العراق (حامل اللقب) واليمن الذي أصبح مستواه متقدما في الفترة الحالية".

من جانبه قال الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي إن بداية المنتخب "سيئة وأنا أتحمل المسؤولية وليس اللاعبين".

وأضاف رينارد خلال المؤتمر الصحفي أن اللاعبين لديهم الرغبة لتقديم الأفضل وسأعمل على إيجاد الحلول في المباريات المقبلة.

وذكر أن "التبديلات جاء بعضها كرد فعل على مجريات اللقاء وسأعمل على تحسين النتائج في المستقبل لأننا لم نكن بالمستوى المطلوب".

وفي وقت سابق اليوم حقق منتخب العراق فوزا صعبا على نظيره اليمني بنتيجة (1 - 0) ضمن منافسات المجموعة.

وانطلقت البطولة يوم أمس إذ انتهت المباراة الافتتاحية بتعادل منتخب الكويت مع نظيره العماني بنتيجة (1 - 1) وتعادل منتخب قطر مع نظيره الإماراتي بنتيجة مماثلة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى أيضا. (النهاية) ف ر