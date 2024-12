خفض معدلات البطالة مرهون بقدرة الاقتصاد على تعزيز الصناعة التحويلية

2024-12-23 02:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد – تبارك عبد المجيدشهد القطاع الصناعي في العراق تقلبات حادة بين الازدهار والتراجع على مدى العقود الماضية، متأثراً بالحروب والحصار الاقتصادي وسياسات الانفتاح التجاري. كما انخفضت مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 1 في المئة، مع تعطيل معظم المعامل وتفاقم التحديات الإدارية والمالية. ورغم محاولات إعادة التأهيل بعد 2003، ظلت العقبات كبيرة، بما […]

