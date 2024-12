2024-12-23 02:10:06 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد في تقرير لها حول أوضاع النازحين والعائدين من أهالي محافظة ديالى والتقدم الحاصل نحو إيجاد حلول مستدامة لازمة النزوح في العراق ذكر مؤشر حركة النازحين DTM التابع لمنظمة الهجرة الدولية IOM انه اعتبارا من نيسان 2024 رجع ما يقارب من 241 ألف و278 شخصا من نازحي ديالى لمناطقهم وبهذا بلغت […]

