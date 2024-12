أيمن حسين: عازمون على الاحتفاظ باللقب الخليجي وإعادة مجد بصرة 2023

2024-12-23 11:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعرب لاعب منتخبنا الوطني، أيمن حسين، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه المنتخب على نظيره اليمني بهدف من دون رد في مستهل مشاركته ببطولة كأس الخليج المقامة في الكويت.وقال حسين في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى): إن" المباراة كانت صعبة أمام منتخب اليمن، الذي يمتلك لاعبين مهاريين وأداء قوياً"، مضيفاً أن" الفريق قدم […]

