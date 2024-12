قائد الحرس الثوري الإيراني: مدى تأثير قدراتنا أكبر من حدودنا وأوسع منها

2024-12-23 11:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأكد قائد الحرس الثوري الإيراني للواء حسين سلامي أن لا قوة في العالم قادرة على التغلب على الحرس الثوري، وقال: إن مقاتلي الحرس الثوري يدافعون عن إيران الإسلامية بكل كيانهم، وقلوبهم المطمئنة، وآمالهم الراسخة، وخطواتهم الثابتة، ليكونوا مصدر قوة لشعبنا العزيز في جميع أنحاء البلاد.وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن سلامي، هنأ خلال اختتام الاجتماع […]

