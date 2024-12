2024-12-23 11:25:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن مجلس الخدمة العامَّة الاتحاديّ، اليوم الاثنين، قرب استكمال إجراءات توظيف أكثر من ثمانية آلافٍ من ذوي المهن الطبيَّة والصحيَّة.وقال المتحدِّث الرسميِّ باسم المجلس سعد اللامي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "وزارة الصحَّة تعمل حالياً بالتنسيق مع المجلس ووزارة الماليَّة على إجراء عمليات الحذف والاستحداث مع الكلف الماليَّة".وأضاف: "ليتسنّى لمجلس الخدمة استكمال عمليات المصادقة والإسراع في […]

The post قرب استكمال إجراءات توظيف أكثر من 8 آلاف من ذوي المهن الطبيَّة والصحيَّة appeared first on جريدة المدى.