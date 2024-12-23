2024-12-23 11:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتواجه منتخبات قطر وعُمان والكويتوالإمارات لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الثاني للمجموعة الأولى لبطولةخليجي26 الجارية أحداثها في الكويت.

ويلتقيعند الساعة الخامسة و25 دقيقة، المنتخبان القطري والعُماني على ملعب جابر مباركالصباح.

‏وبرصيدكلا الفريقين نقطة واحدة إذ تعادل المنتخب القطري مع نظيره الإماراتي في الجولةالاولى بنتيجة 1-1، وبالنتيجة نفسها تعادل منتخب عُمان مع الكويت.

‏فيماتقام المباراة الثانية في المجموعة نفسها الساعة الثامنة والنصف على ملعب جابرالأحمد الدولي والتي تجمع منتخب الكويت صاحب الأرض والجمهور ونظيره الإماراتي.

‏ويمتلكالفريقان نقطة واحدة حصلا عليها من الجولة الأولى.

‏وشهدتمباريات الدور الأول تسجيل أربعة أهداف وتساوت منتخبات المجموعة التي تضم الكويت وسلطنةعمان والإمارات وقطر، بالنقاط والترتيب فكل فريق لديه تعادلاًوسجل هدفاً واحداً.