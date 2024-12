مع افتتاح البورصة.. ارتفاع ملحوظ يطرأ على اسعار الدولار في بغداد

2024-12-23 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، ارتفاعا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وقال مراسل “عراق اوبزيرفر”، إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151000 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأحد 150800 دينار مقابل 100 دولار. وأضاف أن أسعار …

