للأسبوع الثاني تواليا.. النفط العراقي يسجل استقرارا بالأسواق العالمية

2024-12-23 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر سجل النفط العراقي مع افتتاح الأسواق، اليوم الاثنين، استقرارا بالأسعار بداية تعاملات السوق العالمية محافظا على ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي. وبحسب بيانات اطلعت عليها “عراق اوبزيرفر”، فقد سجل خام البصرة الثقيل 69.02 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.12 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.16- على التوالي تسليم شباط 2025. كما أظهرت البيانات …

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